"Милан" подарит своему вратарю на совершеннолетие контракт на 50 миллионов

"Милан" намерен сохранить в своих рядах 17-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму и готов предложить ему щедрый контракт.

Как сообщает Corriere dello Sport, "Милан" хочет достичь соглашения с агентом вратаря Мино Райолой к 25 февраля 2017 года. В этот день Доннарумме исполнится 18 лет и он сможет подписывать контракты на срок более трех лет.

"Россонери" хотят продлить контракт с голкипером до 2022 года, а зарплату Доннаруммы с 1 июля 2017 года увеличить до 5 миллионов евро, включая бонусы.

Данная сделка будет стоить "Милану" 50 миллионов евро, но руководство и китайские инвесторы клуба убеждены в необходимости этой инвестиции.