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"Милан" подарит своему вратарю на совершеннолетие контракт на 50 миллионов http://www.segodnya.ua/img/article/7841/6_main.1482961077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/6_tn.1482961077.jpg Мир Итальянский клуб намерен удержать Джанлуиджи Доннарумму

"Милан" подарит своему вратарю на совершеннолетие контракт на 50 миллионов

Сегодня, 10:05

Итальянский клуб намерен удержать Джанлуиджи Доннарумму

Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP

"Милан" намерен сохранить в своих рядах 17-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму и готов предложить ему щедрый контракт.

Как сообщает Corriere dello Sport, "Милан" хочет достичь соглашения с агентом вратаря Мино Райолой к 25 февраля 2017 года. В этот день Доннарумме исполнится 18 лет и он сможет подписывать контракты на срок более трех лет.

"Россонери" хотят продлить контракт с голкипером до 2022 года, а зарплату Доннаруммы с 1 июля 2017 года увеличить до 5 миллионов евро, включая бонусы.

Данная сделка будет стоить "Милану" 50 миллионов евро, но руководство и китайские инвесторы клуба убеждены в необходимости этой инвестиции.
футбол, Милан Италия, чемпионат Италии, Джанлуиджи Доннарумма

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Источник:

Championat.ru

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