"Милан" выиграл Суперкубок Италии (видео)

В катарской Дохе прошел поединок за Суперкубок Италии, в котором встретились "Ювентус" и "Милан".

В первом тайме команды обменялись голами. На 18-й минуте "Юве" открыл счет после удара Джорджо Кьеллини. А на 38-й "россо-нери" отыгрались благодаря усилиям Джакомо Бонавентуры.

Больше команды голов не забивали ни в основное время, ни в дополнительное. А в серии пенальти точнее бил "Милан" – 4:3.