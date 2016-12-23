"Милан" выиграл Суперкубок Италии (видео)
"Россо-нери" в серии пенальти обыграли "Ювентус"
В катарской Дохе прошел поединок за Суперкубок Италии, в котором встретились "Ювентус" и "Милан".
В первом тайме команды обменялись голами. На 18-й минуте "Юве" открыл счет после удара Джорджо Кьеллини. А на 38-й "россо-нери" отыгрались благодаря усилиям Джакомо Бонавентуры.
Больше команды голов не забивали ни в основное время, ни в дополнительное. А в серии пенальти точнее бил "Милан" – 4:3.
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