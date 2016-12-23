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"Милан" выиграл Суперкубок Италии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/7_main.1482521474.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/7_tn.1482521474.jpg Мир "Россо-нери" в серии пенальти обыграли "Ювентус"

"Милан" выиграл Суперкубок Италии (видео)

Вчера, 21:27

"Россо-нери" в серии пенальти обыграли "Ювентус"

&quot;Милан&quot; взял трофей. Фото AFP
"Милан" взял трофей. Фото AFP

В катарской Дохе прошел поединок за Суперкубок Италии, в котором встретились "Ювентус" и "Милан".

В первом тайме команды обменялись голами. На 18-й минуте "Юве" открыл счет после удара Джорджо Кьеллини. А на 38-й "россо-нери" отыгрались благодаря усилиям Джакомо Бонавентуры.

Больше команды голов не забивали ни в основное время, ни в дополнительное.  А в серии пенальти точнее бил "Милан" – 4:3.
футбол, Милан Италия, суперкубок, Ювентус Турин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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