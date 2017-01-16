"Милан" вырвал ничью в матче с "Торино", проигрывая 0:2 (фото)

"Россонери" на выезде сыграли вничью с "Торино" в матче чемпионата Италии

"Милан" и "Торино" не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в понедельник в Турине и завершилась со счетом 2:2. В составе "Торино" голы забили Андреа Белотти (21-я минута) и Марко Бенасси (26). На 32-й минуте игрок хозяев Адем Ляйич не реализовал пенальти. У "Милана" отличились Андреа Бертолаччи (55) и Карлос Бакка (60) с пенальти. Гости на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.

"Милан" с 37 очками занимает пятое место в серии А, "Торино" с 30 баллами находится на девятой строчке.