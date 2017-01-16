"Милан" вырвал ничью в матче с "Торино", проигрывая 0:2 (фото)
"Россонери" на выезде сыграли вничью с "Торино" в матче чемпионата Италии
"Милан" и "Торино" не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в понедельник в Турине и завершилась со счетом 2:2. В составе "Торино" голы забили Андреа Белотти (21-я минута) и Марко Бенасси (26). На 32-й минуте игрок хозяев Адем Ляйич не реализовал пенальти. У "Милана" отличились Андреа Бертолаччи (55) и Карлос Бакка (60) с пенальти. Гости на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.
"Милан" с 37 очками занимает пятое место в серии А, "Торино" с 30 баллами находится на девятой строчке.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|19
|15
|0
|4
|40-16
|45
|2
|РОМА
|20
|14
|2
|4
|41-18
|44
|3
|НАПОЛИ
|20
|12
|5
|3
|45-23
|41
|4
|ЛАЦИО
|20
|12
|4
|4
|35-22
|40
|5
|МИЛАН
|19
|11
|4
|4
|30-22
|37
|6
|ИНТЕР
|20
|11
|3
|6
|33-23
|36
|7
|АТАЛАНТА
|20
|11
|2
|7
|32-24
|35
|8
|ТОРИНО
|20
|8
|6
|6
|38-29
|30
|9
|ФИОРЕНТИНА
|19
|8
|6
|5
|30-25
|30
|10
|КАЛЬЯРИ
|20
|8
|2
|10
|31-44
|26
|11
|УДИНЕЗЕ
|20
|7
|4
|9
|25-27
|25
|12
|КЬЕВО
|20
|7
|4
|9
|21-27
|25
|13
|САМПДОРИЯ
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|14
|ДЖЕНОА
|20
|6
|5
|9
|22-27
|23
|15
|БОЛОНЬЯ
|19
|6
|5
|8
|18-25
|23
|16
|САССУОЛО
|20
|6
|3
|11
|28-34
|21
|17
|ЭМПОЛИ
|20
|4
|6
|10
|11-26
|18
|18
|ПАЛЕРМО
|20
|2
|4
|14
|17-40
|10
|19
|КРОТОНЕ
|19
|2
|3
|14
|14-34
|9
|20
|ПЕСКАРА
|19
|1
|6
|12
|15-36
|9
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