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"Милан" вырвал ничью в матче с "Торино", проигрывая 0:2 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/36_main.1484604062.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/36_tn.1484604062.jpg Мир "Россонери" на выезде сыграли вничью с "Торино" в матче чемпионата Италии

"Милан" вырвал ничью в матче с "Торино", проигрывая 0:2 (фото)

Вчера, 23:59

"Россонери" на выезде сыграли вничью с "Торино" в матче чемпионата Италии

"Милан" и "Торино" не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в понедельник в Турине и завершилась со счетом 2:2. В составе "Торино" голы забили Андреа Белотти (21-я минута) и Марко Бенасси (26). На 32-й минуте игрок хозяев Адем Ляйич не реализовал пенальти. У "Милана" отличились Андреа Бертолаччи (55) и Карлос Бакка (60) с пенальти. Гости на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.

"Милан" с 37 очками занимает пятое место в серии А, "Торино" с 30 баллами находится на девятой строчке.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 19 15 0 4 40-16 45
2  РОМА 20 14 2 4 41-18 44
3  НАПОЛИ 20 12 5 3 45-23 41
4  ЛАЦИО 20 12 4 4 35-22 40
5  МИЛАН 19 11 4 4 30-22 37
6  ИНТЕР 20 11 3 6 33-23 36
7  АТАЛАНТА 20 11 2 7 32-24 35
8  ТОРИНО 20 8 6 6 38-29 30
9  ФИОРЕНТИНА 19 8 6 5 30-25 30
10  КАЛЬЯРИ 20 8 2 10 31-44 26
11  УДИНЕЗЕ 20 7 4 9 25-27 25
12  КЬЕВО 20 7 4 9 21-27 25
13  САМПДОРИЯ 20 6 6 8 22-26 24
14  ДЖЕНОА 20 6 5 9 22-27 23
15  БОЛОНЬЯ 19 6 5 8 18-25 23
16  САССУОЛО 20 6 3 11 28-34 21
17  ЭМПОЛИ 20 4 6 10 11-26 18
18  ПАЛЕРМО 20 2 4 14 17-40 10
19  КРОТОНЕ 19 2 3 14 14-34 9
20  ПЕСКАРА 19 1 6 12 15-36 9
Милан Италия, чемпионат Италии, Торино

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Источник:

AFP

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