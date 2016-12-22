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Миллиардер Айкан согласился стать советником Трампа

Сегодня, 02:55

Айкан будет работать "как частное лицо"

Миллиардер Айкан согласился стать советником Трампа, фото AFP
Миллиардер Айкан согласился стать советником Трампа, фото AFP

Американский миллиардер Карл Айкан вошел в команду избранного президента США Дональда Трампа в качестве советника по регулятивной реформе, сообщил в среду штаб будущего главы государства.

"Избранный президент объявил о том, что Карл Айкан согласился работать специальным советником по вопросам, связанным с регулятивной реформой", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Айкан будет работать "как частное лицо и не будет числиться федеральным служащим или специальным сотрудником правительства, у не будет каких-либо конкретных обязанностей".

"Карл находился со мной с самого начала, он является одним из лучших в мире бизнесменов", — сказал Трамп. По его словам, Айкан является "не только отличным переговорщиков, но и человеком, который умеет делать прогнозы, особенно в финансах и экономике".

Как отметили в штабе Трампа, "в течение шести десятилетий Айкан стал одним из наиболее успешных американских бизнесменов и инвесторов". Подчеркивается, что он был "одним из первых, кто выразил поддержку избранному президенту". Как указывается, Айкан "станет лидером, который поможет американским бизнесменам" устранить регулятивные нормы, мешающие созданию новых рабочих мест, и экономическому росту.
США, президент, Карл, трамп, миллиардер, нормы, прогнозы

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Источник:

РИА Новости

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