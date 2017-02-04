Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра армии США
Виола не захотел бросать семейный бизнес ради должности
Миллиардер и ветеран военной службы Винсент Виола отказался от поста министра армии США. Об этом сообщает Reuters.
"Министр обороны Мэттис разочарован, но понимает и уважает выбор мистера Виолы", — говорится в сообщении Пентагона.
При этом отмечается, что в скором времени Мэттис представит новую кандидатуру.
Агентство добавляет, что, по данным СМИ, Виола отказался от поста из-за нежелания бросать семейный бизнес.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Виолы на пост министра армии США в декабре.
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