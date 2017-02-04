Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра армии США

Миллиардер и ветеран военной службы Винсент Виола отказался от поста министра армии США. Об этом сообщает Reuters.

"Министр обороны Мэттис разочарован, но понимает и уважает выбор мистера Виолы", — говорится в сообщении Пентагона.

При этом отмечается, что в скором времени Мэттис представит новую кандидатуру.

Агентство добавляет, что, по данным СМИ, Виола отказался от поста из-за нежелания бросать семейный бизнес.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Виолы на пост министра армии США в декабре.