Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра армии США

Сегодня, 09:17

Виола  не захотел бросать семейный бизнес  ради должности

Винсент Виола. Фото: nhl.ru
Винсент Виола. Фото: nhl.ru

Миллиардер и ветеран военной службы Винсент Виола отказался от поста министра армии США. Об этом сообщает Reuters.

"Министр обороны Мэттис разочарован, но понимает и уважает выбор мистера Виолы", — говорится в сообщении Пентагона.

При этом отмечается, что в скором времени Мэттис представит новую кандидатуру.

Агентство добавляет, что, по данным СМИ, Виола отказался от поста из-за нежелания бросать семейный бизнес.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Виолы на пост министра армии США в декабре.
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Источник:

gazeta.ru

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