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Миллионы британцев оказались в транспортной ловушке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/36_main.1483961730.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/36_tn.1483961730.jpg Мир Из-за начавшейся нзабастовки в Лондоне закрыты наиболее загруженные станции метро

Миллионы британцев оказались в транспортной ловушке (фото)

Сегодня, 13:33

Из-за начавшейся нзабастовки в Лондоне закрыты наиболее загруженные станции метро

Транспортный коллапс произошел в метро Лондона из-за забастовки работников подземки, пишет AFP. В результате миллионы пассажиров британской столицы оказались в транспортной ловушке.

На платформах и в коридорах метрополитена скопились толпы пассажиров.

Причиной забастовки работников метрополитена стали недавние сокращения штата сотрудников.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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