Миллионы британцев оказались в транспортной ловушке (фото)
Из-за начавшейся нзабастовки в Лондоне закрыты наиболее загруженные станции метро
Транспортный коллапс произошел в метро Лондона из-за забастовки работников подземки, пишет AFP. В результате миллионы пассажиров британской столицы оказались в транспортной ловушке.
На платформах и в коридорах метрополитена скопились толпы пассажиров.
Причиной забастовки работников метрополитена стали недавние сокращения штата сотрудников.
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