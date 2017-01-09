Миллионы британцев оказались в транспортной ловушке (фото)

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Из-за начавшейся нзабастовки в Лондоне закрыты наиболее загруженные станции метро

Транспортный коллапс произошел в метро Лондона из-за забастовки работников подземки, пишет AFP. В результате миллионы пассажиров британской столицы оказались в транспортной ловушке.

На платформах и в коридорах метрополитена скопились толпы пассажиров.

Причиной забастовки работников метрополитена стали недавние сокращения штата сотрудников.