Минфин США наложил санкции на лидера боснийских сербов
Минфин США заблокировал активы Милорада Додика
Министерство финансов США ввело санкции против главы Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Причиной такого шага назвали его действия, которые препятствуют выполнению Дейтонских соглашений о прекращении войны в Боснии и Герцеговине.
Санкции позволяют США блокировать доступ Додику к любой собственности или активам, которые находятся под американской юрисдикцией.
Милорада Додика раскритиковали за продвижение празднования боснийскими сербами 9 января, как Дня государственности в честь 25-ой годовщины провозглашения независимости так называемой Республики Сербской. Эти действия чверть века назад положили начало боснийской войне.
В 1995 были заключены Дейтонские соглашения, которые закрепили, что квазигосударство входит в состав Боснии и Герцеговины как федеративная часть.
В сентябре 2016 года на референдуме боснийские сербы проголосовали за сохранение праздника 9 января.
Конституционный суд Боснии отменил голосование, указав на то, что праздник является незаконным и дискриминирует несербское население. Додик все равно провел референдум, несмотря на давление ЕС и США.
Напомним, в сентябре 2016 года Евросоюз утвердил поданную ранее Боснией и Герцеговиной заявку на членство в ЕС.
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