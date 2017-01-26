Министр обороны Франции уснул во время дебатов (видео)
События на ТК Украина
СМИ высмеяли чиновника, который оказался в неловкой ситуации
Министр обороны Франции уснул в прямом эфире. Забавная ситуация произошла на теледебатах кандидатов в президенты.
Сопение Жан-Ив Ле Дриана сразу попало во внимание объективов.
СМИ начали шутить – мол, чиновник просто не выдержал слишком увлекательных разговоров.
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