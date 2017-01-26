Министр обороны Франции уснул во время дебатов (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 17:40

СМИ высмеяли чиновника, который оказался в неловкой ситуации 


Министр обороны Франции уснул в прямом эфире. Забавная ситуация произошла на теледебатах кандидатов в президенты.

Сопение Жан-Ив Ле Дриана сразу попало во внимание объективов.

СМИ начали шутить – мол, чиновник просто не выдержал слишком увлекательных разговоров.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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