Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП

Вчера, 14:40

В результате аварии три человека госпитализированы

Министр в ДТП не пострадал. Фото: polradio.pl
Министр в ДТП не пострадал. Фото: polradio.pl

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы три человека. Об этом сообщает "Польское Радио".

Авария с участием восьми автомобилей произошла на дороге PL-10 неподалеку от города Торунь Куявско-Поморского воеводства.

"Министр Мацеревич, который возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни, не пострадал. Он пересел в другую машину колонны и вернулся в Варшаву", – сообщает "Польское Радио".

Пресс-секретарь Куявско-Поморского отделения пожарной службы, старший капитан Аркадиуш Пентак сообщил, что в ДТП попали восемь легковых автомобилей и эвакуатор, в том числе две машины из колонны военной жандармерии. Трех человек доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП. В лимузине главы государства выстрелило заднее колесо, в результате чего автомобиль стал практически неуправляемым и съехал в ров.
авария, ДТП, Польша, министр

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