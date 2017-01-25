Министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора

Вчера, 21:51

Фэллон предупредил, что Британия следит за каждым шагом российской группы кораблей у своих берегов

&quot;Адмирал Кузнецов&quot; , фото airforce.ru
"Адмирал Кузнецов" , фото airforce.ru

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" кораблем позора и предупредил, что Британия следит за каждым его шагом, сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", пока он крадется обратно на Россию, кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа", – отметил он.

Фэллон также подчеркнул, что британские вооруженные силы будут отслеживать каждое движение российской группы кораблей у берегов Великобритании.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября 2016 года. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца шел густой темный дым, что вызвало насмешки над военной техникой.

В начале января "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями отправился назад в Северное море и уже прошел Ла-Манш. Ожидается, после похода в Сирию, где он принимал участие в обстрелах Алеппо, корабль встанет на длительный капитальный ремонт.
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