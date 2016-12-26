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Министр заявил, что Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу реки Иордан http://www.segodnya.ua/img/article/7830/12_main.1482717082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/12_tn.1482717082.jpg Мир Резолюция СБ ООН окажется в "мусорном ведре истории", заявил министр

Министр заявил, что Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу реки Иордан

Сегодня, 03:51

Резолюция СБ ООН окажется в "мусорном ведре истории", заявил министр

Министр заявил, что Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу реки Иордан, фото Trend
Министр заявил, что Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу реки Иордан, фото Trend

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совета безопасности ООН продолжить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, передает DW, передает телеканал "112 Украина".

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", - приводит его заявление DW, напоминая, что Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди".

Беннетт назвал Иерусалим вечной столицей Израиля и подчеркнул, что резолюция Совета Безопасности ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Напомним, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. 
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