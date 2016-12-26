Министр заявил, что Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу реки Иордан

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совета безопасности ООН продолжить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, передает DW, передает телеканал "112 Украина".

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", - приводит его заявление DW, напоминая, что Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди".

Беннетт назвал Иерусалим вечной столицей Израиля и подчеркнул, что резолюция Совета Безопасности ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Напомним, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.