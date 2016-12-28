Минобороны РФ рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154http://www.segodnya.ua/img/article/7837/12_main.1482865929.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/7837/12_tn.1482865929.jpg2016-12-27T21:28:28+02:00Мир
Расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС
Минобороны РФ рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154
Вчера, 21:28
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Расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС
Первичный анализ данных бортового самописца потерпевшего крушение Ту-154 позволил сузить перечень причин крушения, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС.
Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
В числе основных версий трагедии рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
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