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Минобороны РФ рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7837/12_main.1482865929.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/12_tn.1482865929.jpg Мир Расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС

Минобороны РФ рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154

Вчера, 21:28

Расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС

Минобороны РФ рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154, фото AFP
Минобороны РФ рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154, фото AFP

Первичный анализ данных бортового самописца потерпевшего крушение Ту-154 позволил сузить перечень причин крушения, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
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Источник:

РИА Новости

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