Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Минобороны США планирует заменить пули на биоразлагаемые материалы http://www.segodnya.ua/img/article/7864/18_main.1483903469.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/18_tn.1483903469.jpg Мир Каждый год американские военные производят и трятят сотни тысяч учебных снарядов, от пуль до 155-миллиметровых артиллерийских

Минобороны США планирует заменить пули на биоразлагаемые материалы

Сегодня, 06:20

Каждый год американские военные производят и трятят сотни тысяч учебных снарядов, от пуль до 155-миллиметровых артиллерийских

После учений осколки и гильзы чаще всего остаются лежать там, где упали. Фото: ИА Regnum
После учений осколки и гильзы чаще всего остаются лежать там, где упали. Фото: ИА Regnum

Министерство обороны США разместило на сайте проекта Small Business Innovation Research (SBIR) заявку на разработку биоразлагаемых боеприпасов с семенами полезных растений, – передает "Популярная Механика".

Каждый год американские военные производят и трятят сотни тысяч учебных снарядов, от пуль до 155-миллиметровых артиллерийских. После учений осколки и гильзы чаще всего остаются лежать там, где упали. Иногда осколки зарываются глубоко в грунт. Разлагаются они долго — иногда сотни лет. Некоторые полимерные компоненты современных зарядов сохраняются и того дольше. Способа найти, собрать и утилизировать весь этот мусор пока нет.

Поэтому министерство обороны планирует перейти на учебные снаряды из биоразлагаемых материалов. Начать предлагается с калибров от 40 до 120 мм. Технические характеристики биоразлагаемых снарядов должны точно соответствовать характеристикам обычных учебных боеприпасов.

Корпус военных инженеров США уже представил семена растений, специально выведенных для того, чтобы помещать в такие снаряды. По задумке военных чиновников семена должны прорастать только через несколько месяцев в земле и потреблять то, что останется от биоразлагаемых материалов. Растения безопасны для животных и людей.
снаряды, гильзы, американские военные, Минобороны США

Вы сейчас просматриваете новость "Минобороны США планирует заменить пули на биоразлагаемые материалы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Американский самолет F-35. Фото: Flickr / US Air Force

В США рассказали, какое оружие РФ самое опасное для их новейших самолетов

1 Января, 17:35

Американцы рассчитывают к середине 2020-х годов научиться противостоять системам противовоздушной обороны россиян и китайцев

Донбасс

Разведка рассказала о гибели боевиков. Фото: Союз "Народная память"

Советское наследие уничтожает боевиков

9 Декабря 2016, 14:32

Ликвидация боеприпасов приводит к потерям в рядах противников

Мир

Зенитнн-ракетный комплекс С-300. Фото: zn.ua

Россия разместила в Сирии еще один ракетный дивизион

5 Декабря 2016, 11:01

Как сообщили в минобороны РФ, зенитно-ракетные комплексы были направлены в Сирию для защиты военно-мроской базы

Мир

Пентагон. Фото: miroved.com

США потратит $3 млрд на создание беспилотных субмарин – СМИ

27 Ноября 2016, 12:20

Проект пока находится на стадии разработки, однако инженеры добились усовершенствованных технологий, которые могут справляться со сложностями эксплуатации автономных систем под водой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.