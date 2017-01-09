Минобороны США планирует заменить пули на биоразлагаемые материалы

Каждый год американские военные производят и трятят сотни тысяч учебных снарядов, от пуль до 155-миллиметровых артиллерийских

Министерство обороны США разместило на сайте проекта Small Business Innovation Research (SBIR) заявку на разработку биоразлагаемых боеприпасов с семенами полезных растений, – передает "Популярная Механика".

Каждый год американские военные производят и трятят сотни тысяч учебных снарядов, от пуль до 155-миллиметровых артиллерийских. После учений осколки и гильзы чаще всего остаются лежать там, где упали. Иногда осколки зарываются глубоко в грунт. Разлагаются они долго — иногда сотни лет. Некоторые полимерные компоненты современных зарядов сохраняются и того дольше. Способа найти, собрать и утилизировать весь этот мусор пока нет.

Поэтому министерство обороны планирует перейти на учебные снаряды из биоразлагаемых материалов. Начать предлагается с калибров от 40 до 120 мм. Технические характеристики биоразлагаемых снарядов должны точно соответствовать характеристикам обычных учебных боеприпасов.

Корпус военных инженеров США уже представил семена растений, специально выведенных для того, чтобы помещать в такие снаряды. По задумке военных чиновников семена должны прорастать только через несколько месяцев в земле и потреблять то, что останется от биоразлагаемых материалов. Растения безопасны для животных и людей.