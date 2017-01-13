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Минюст США обвинил полицию Чикаго в расизме http://www.segodnya.ua/img/article/7881/59_main.1484341889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/59_tn.1484341889.jpg Мир По данным министерства, многие жители города сталкиваются с недостойным поведением со стороны офицеров

Минюст США обвинил полицию Чикаго в расизме

Сегодня, 23:11

По данным министерства, многие жители города сталкиваются с недостойным поведением со стороны офицеров

Полицию Чикаго обвиняют в расизме. Фото: AFP
Полицию Чикаго обвиняют в расизме. Фото: AFP

Полиция Чикаго проявляет расизм и чрезмерное применение силы. Это установило министерство юстиции США, передает УНН.

Как говорится в отчете министерства, детальное расследование деятельности департамента полиции Чикаго показало, что многие жители города сталкиваются с недостойным поведением со стороны офицеров.

Расследование начали в 2015 году – после того, как в сеть попало видео, на котором белый офицер полиции стреляет в чернокожего подростка Лакуана Макдональда.

Согласно выводам расследования, одна из главных причин нарушений прав человека со стороны полиции – неправильная подготовка кадров. Кроме того, следствие установило, что городские власти не оказывали самым полицейским необходимую им поддержку.

"Недостаток доверия и ответственности плоха не только для жителей, но и для достойных полицейских, пытающихся выполнять свою работу честно в эффективно", – заявила генпрокурор США Лоретта Линч.

По словам Линч, власти Чикаго согласилась сотрудничать с Минюстом над совместным декретом, что запустит соответствующие реформы в полиции, призванные восстановить доверие общественности в правоохранительные органы.
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