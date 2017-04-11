Модельное агентство Трампа будет закрыто

В ближайшем будущем модельное агентство, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, будет закрыто. Об этом со ссылкой на электронные письма, оказавшиеся в распоряжении редакции, сообщает "Лайф" со ссылкой на американский журнал Mother Jones.

Как отмечается, глава агентства Trump Model Management Коринне Николас проинформировала своих коллег по модельному бизнесу о закрытии агентства, которое существует уже 18 лет.

Согласно последнему финансовому отчету Трампа, президент США владеет 85% акций агентства.