Модельное агентство Трампа будет закрыто

Сегодня, 06:39

Президент США владеет 85% акций агентства

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press
Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

В ближайшем будущем модельное агентство, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, будет закрыто. Об этом со ссылкой на электронные письма, оказавшиеся в распоряжении редакции, сообщает "Лайф" со ссылкой на американский журнал Mother Jones.

Как отмечается, глава агентства Trump Model Management Коринне Николас проинформировала своих коллег по модельному бизнесу о закрытии агентства, которое существует уже 18 лет.

Согласно последнему финансовому отчету Трампа, президент США владеет 85% акций агентства.
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