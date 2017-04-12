Могерини летит в Москву на переговоры – МИД РФ

Как сообщается, в ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы российско-есовских отношений, а также ключевые международные проблемы

24 апреля по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова Россию с рабочим визитом посетит Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини, об этом сообщает МИД РФ.

"В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы российско-есовских отношений, а также ключевые международные проблемы, включая ситуацию в Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, БВУ, вопросы противодействия международному терроризму", – говорится в сообщении.

Ранее Федерика Могерини заявила, что у сирийского кризиса не может быть военного решения и это твердая позиция Евросоюза. В то же время, решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар, она назвала понятным.

"Мы как Европейский союз в единстве 28 государств-членов ЕС сочли понятными намерения наших американских друзей, но теперь настал момент дать еще более значительный толчок политическим и дипломатическим усилиям в Женеве", – сказала Могерини, отвечая на вопрос о ракетном ударе.