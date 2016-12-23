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МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014 http://www.segodnya.ua/img/article/7824/10_main.1482490257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/10_tn.1482490257.jpg Мир Все допинг-пробы российских спортсменов трех последних Олимпиад будут перепроверены

МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014

Сегодня, 12:47

Все допинг-пробы российских спортсменов трех последних Олимпиад будут перепроверены

В Сочи-2014 фальсифицировали допинг-пробы. Фото AFP
В Сочи-2014 фальсифицировали допинг-пробы. Фото AFP

Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

"На данный момент мы не можем дать более подробную информацию. Она последует в установленном порядке", – говорится в пресс-релизе МОК.

Также Международный олимпийский комитет повторно проверит все пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, 2012 года в Лондоне и 2014-го в Сочи.
Олимпиада-2012, допинг, Олимпиада-2014, МОК , Олимпиада-2010

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Источник:

Championat.ru

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