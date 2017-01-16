"Монако" разгромил "Марсель" и стал лидером чемпионата Франции

Монегаски забили в гостях четыре мяча

В 20 туре чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Марсель" – 4:1 (Лема, 15, Фалькао, 21, Силва, 45, Силва, 56 – Роланду, 28).

Эта победа вывела монегасков на первое место в чемпионате Франции.

Напомним, что ранее лидирующая "Ницца" потеряла очки в матче с "Метцом" (0:0).