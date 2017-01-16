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"Монако" разгромил "Марсель" и стал лидером чемпионата Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7884/53_main.1484517862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/53_tn.1484517862.jpg Мир Монегаски забили в гостях четыре мяча

"Монако" разгромил "Марсель" и стал лидером чемпионата Франции

Вчера, 23:58

Монегаски забили в гостях четыре мяча

&quot;Монако&quot; выиграл уверенно в гостях. Фото AFP
"Монако" выиграл уверенно в гостях. Фото AFP

В 20 туре чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Марсель" – 4:1 (Лема, 15, Фалькао, 21, Силва, 45, Силва, 56 – Роланду, 28).

Эта победа вывела монегасков на первое место в чемпионате Франции.

Напомним, что ранее лидирующая "Ницца" потеряла очки в матче с "Метцом" (0:0).

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 20 14 3 3 60-21 45
2  НИЦЦА 20 13 6 1 34-13 45
3  ПСЖ 20 13 3 4 39-15 42
4  ЛИОН 19 11 1 7 36-22 34
5  ГЕНГАМ 20 8 6 6 26-22 30
6  МАРСЕЛЬ 20 8 6 6 23-23 30
7  РЕНН 20 8 4 8 20-24 28
8  СЕНТ-ЭТЬЕН 20 6 9 5 19-17 27
9  ТУЛУЗА 20 7 5 8 22-22 26
10  БОРДО 20 6 8 6 21-27 26
11  НАНСИ 20 6 6 8 16-23 24
12  МОНПЕЛЬЕ 20 5 8 7 29-32 23
13  ЛИЛЛЬ 20 6 4 10 19-26 22
14  НАНТ 19 6 4 9 13-26 22
15  КАН 19 6 3 10 23-34 21
16  ДИЖОН 20 4 8 8 27-30 20
17  БАСТИЯ 20 5 5 10 17-24 20
18  АНЖЕ 20 5 5 10 16-25 20
19  МЕЦ 19 5 5 9 18-36 20
20  ЛОРЬЯН 20 5 3 12 23-39 18
Монако, футбол, Марсель, чемпионат Франции

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Источник:

Сегодня|Спорт

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