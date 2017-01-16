"Монако" разгромил "Марсель" и стал лидером чемпионата Франции
Монегаски забили в гостях четыре мяча
В 20 туре чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Марсель" – 4:1 (Лема, 15, Фалькао, 21, Силва, 45, Силва, 56 – Роланду, 28).
Эта победа вывела монегасков на первое место в чемпионате Франции.
Напомним, что ранее лидирующая "Ницца" потеряла очки в матче с "Метцом" (0:0).
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|20
|14
|3
|3
|60-21
|45
|2
|НИЦЦА
|20
|13
|6
|1
|34-13
|45
|3
|ПСЖ
|20
|13
|3
|4
|39-15
|42
|4
|ЛИОН
|19
|11
|1
|7
|36-22
|34
|5
|ГЕНГАМ
|20
|8
|6
|6
|26-22
|30
|6
|МАРСЕЛЬ
|20
|8
|6
|6
|23-23
|30
|7
|РЕНН
|20
|8
|4
|8
|20-24
|28
|8
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|20
|6
|9
|5
|19-17
|27
|9
|ТУЛУЗА
|20
|7
|5
|8
|22-22
|26
|10
|БОРДО
|20
|6
|8
|6
|21-27
|26
|11
|НАНСИ
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|12
|МОНПЕЛЬЕ
|20
|5
|8
|7
|29-32
|23
|13
|ЛИЛЛЬ
|20
|6
|4
|10
|19-26
|22
|14
|НАНТ
|19
|6
|4
|9
|13-26
|22
|15
|КАН
|19
|6
|3
|10
|23-34
|21
|16
|ДИЖОН
|20
|4
|8
|8
|27-30
|20
|17
|БАСТИЯ
|20
|5
|5
|10
|17-24
|20
|18
|АНЖЕ
|20
|5
|5
|10
|16-25
|20
|19
|МЕЦ
|19
|5
|5
|9
|18-36
|20
|20
|ЛОРЬЯН
|20
|5
|3
|12
|23-39
|18
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