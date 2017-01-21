Мощное наводнение в Таиланде убило 80 человек

Прогнозы синоптиков неутешительны – дожди не прекратятся в ближайшие дни

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 80. Еще четыре местных жителя считаются пропавшими без вести.

Причиной наводнения послужила необычайно дождливая для нынешнего сезона погода.

Синоптики предупреждают о новых осадках на территории семи южных провинций в эти выходные дни.

Под водой оказались сотни тысяч домохозяйств в 12 провинциях Южного Таиланда. Наводнение уже нанесло серьезный экономический ущерб. Затоплены большие участки рисовых полей. Под водой оказались порядка сотни фабрик и заводов.

Ранее сообщалось, что на юге Испании прошли сильные проливные дожди, из-за которых затопило побережье Коста-дель-Соль и город Кадис.

Власти проводят эвакуацию населения из пострадавших районов.

Нынешние дожди стали самыми сильными с 1989 года.