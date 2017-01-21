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Мощное наводнение в Таиланде убило 80 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7904/17_main.1484980803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/17_tn.1484980803.jpg Мир Прогнозы синоптиков неутешительны – дожди не прекратятся в ближайшие дни 

Мощное наводнение в Таиланде убило 80 человек

Сегодня, 15:44

Прогнозы синоптиков неутешительны – дожди не прекратятся в ближайшие дни 

Наводнение в Таиланде. Фото: AFP
Наводнение в Таиланде. Фото: AFP

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 80. Еще четыре местных жителя считаются пропавшими без вести.

Причиной наводнения послужила необычайно дождливая для нынешнего сезона погода.

Синоптики предупреждают о новых осадках на территории семи южных провинций в эти выходные дни.

Под водой оказались сотни тысяч домохозяйств в 12 провинциях Южного Таиланда. Наводнение уже нанесло серьезный экономический ущерб. Затоплены большие участки рисовых полей. Под водой оказались порядка сотни фабрик и заводов.

Ранее сообщалось, что на юге Испании прошли сильные проливные дожди, из-за которых затопило побережье Коста-дель-Соль и город Кадис.

Власти проводят эвакуацию населения из пострадавших районов.

Нынешние дожди стали самыми сильными с 1989 года.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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