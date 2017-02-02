Мощный пожар на заводе на Филиппинах: более 100 пострадавших (фото)

Сегодня, 11:49

Несколько человек считаются пропавшими без вести


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

На заводе House Technology Industries, который находится в филиппинской столице Манила, произошел мощный пожар.

Как сообщает AFP, пострадали более 100 рабочих, еще около 10 человек находится в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Пожар продолжался 18 часов, его удалось взять под контроль, но не удалось потушить полностью.

По предварительной информации, причиной трагедии стал перегрев оборудования, на котором производятся теплоизоляционные материалы.

Ранее сообщалось, что на востоке Китая загорелось промышленное предприятие. Пожар случился на нефтехимическом заводе в провинции Шаньдун. 
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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