Мощный взрыв на рынке в Багдаде: 12 погибших, полсотни раненых (фото)

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт

В результате взрыва в восточной части Багдада 12 человек погибли, 50 получили ранения, сообщает Associated Press.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами.

В министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что полицейский заметил подозрительный автомобиль и открыл огонь, но не смог остановить злоумышленника, который подорвал машину.

Как сообщает агентство Рейтер, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в иракской столице.