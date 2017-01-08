Мощный взрыв на рынке в Багдаде: 12 погибших, полсотни раненых (фото)
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт
В результате взрыва в восточной части Багдада 12 человек погибли, 50 получили ранения, сообщает Associated Press.
Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами.
В министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что полицейский заметил подозрительный автомобиль и открыл огонь, но не смог остановить злоумышленника, который подорвал машину.
Как сообщает агентство Рейтер, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в иракской столице.
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