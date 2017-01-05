Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Латакия

Провинция контроллируется войсками Асада, также там расположена авиабаза ВКС России

Взрыв прогремел в городе Джабла, который находится в 18 километрах южнее города Латакия (Сирия). Об этом сообщает РИА Новости.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.

Как сообщается, причины взрыва пока неизвестны. О пострадавших и разрушениях также пока не сообщается.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.

Напомним, ВВС Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" нанесли удары по 74 объектам боевиков ИГИЛ на севере Сирии. Сообщается о гибели одного из полевых командиров ИГИЛ.