Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Латакия
Провинция контроллируется войсками Асада, также там расположена авиабаза ВКС России
Взрыв прогремел в городе Джабла, который находится в 18 километрах южнее города Латакия (Сирия). Об этом сообщает РИА Новости.
Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.
Как сообщается, причины взрыва пока неизвестны. О пострадавших и разрушениях также пока не сообщается.
Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.
Напомним, ВВС Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" нанесли удары по 74 объектам боевиков ИГИЛ на севере Сирии. Сообщается о гибели одного из полевых командиров ИГИЛ.
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