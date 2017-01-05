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Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Латакия http://www.segodnya.ua/img/article/7858/15_main.1483630043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/15_tn.1483630043.jpg Мир Провинция контроллируется войсками Асада, также там расположена авиабаза ВКС России

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Латакия

Сегодня, 17:26

Провинция контроллируется войсками Асада, также там расположена авиабаза ВКС России

В Сирии прогремел взрыв. Фото: AFP
В Сирии прогремел взрыв. Фото: AFP

Взрыв прогремел в городе Джабла, который находится в 18 километрах южнее города Латакия (Сирия). Об этом сообщает РИА Новости.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.

Как сообщается, причины взрыва пока неизвестны. О пострадавших и разрушениях также пока не сообщается.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.

Напомним, ВВС Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" нанесли удары по 74 объектам боевиков ИГИЛ на севере Сирии. Сообщается о гибели одного из полевых командиров ИГИЛ.
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