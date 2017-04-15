Мощный взрыв в Сирии убил 16 человек

Сегодня, 17:14

Какая группировка стоит за трагедией не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял

В Алеппо произошел смертельный взрыв. Фото: AFP
В Алеппо произошел смертельный взрыв. Фото: AFP

В Алеппо взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Инцидент произошел возле автобусов, которые перевозили эвакуированных жителей из шиитских поселений.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Сирийское государственное телевидение.

По данным правозащитников, жертвами стали как минимум 16 человек.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и не менее 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на западе сирийской провинции Дамаск.
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Источник:

Интерфакс

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