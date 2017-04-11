Мощный взрыв в Турции: обнародованы подробности

Вчера, 13:11

Министр внутренних дел заявил, что это был не теракт, а взрыв произошел во время ремонтных работ


Взрыв в турецком городе Диярбакыр не является терактом, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на NTV.

"Не было никакого вмешательства извне. Взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек тяжело ранен, остальные легко ранены", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв. Его слышали во многих районах города.
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