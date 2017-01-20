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Московские клубы закатывают вечеринки в честь инаугурации Трампа – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7900/64_main.1484635731.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/64_tn.1484635731.jpg Мир Как сообщается, в некоторых магазинах российской столицы по этому случаю ввели скидки

Московские клубы закатывают вечеринки в честь инаугурации Трампа – СМИ

Сегодня, 10:49

Как сообщается, в некоторых магазинах российской столицы по этому случаю ввели скидки

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

В ночных клубах российской столицы в честь сегодняшней инаугурации избранного президента США пройдут тематические вечеринки, посвященные данному событию. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" из Москвы.

"Если говорить о каких-то городских мероприятиях в Москве, то дали понять прокремлевские организации, такие как НОД ("Национально-освободительное движение", – ред.), например, что в Москве будут проводится какие-то, это скорее, имиджевые пикеты. То есть будет как-то отмечаться это событие, но пока не известно точно как, сейчас раннее утро и больше информации не было. Известно, что на это откликнулись маркетинговым предложением о скидках в некоторых магазинах. Так, например, магазин военторг напротив посольства США в Москве предложил гражданам Америки и сотрудникам посольства скидку на свою продукцию. Только не понятно, пользовался кто-то этим или нет. Ну и вечером в Москве уже заявлены в ночных клубах вечеринки под разными названиями и "ТрампАпокалипсис", и какие-то другие. То есть, скорее всего, это будет как-то обыграно и как-то отмечаться в любом случае", – сообщила корреспондент.

Отметим, в США сегодня пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

После инаугурации пройдет праздничное шествие, участие в котором примут около 8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации. В частности, сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
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