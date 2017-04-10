Москва: Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России

Вчера, 08:44

Таким образом американский лидер не достигнет ни одной из своих целей, уверен Косачев

Константин Косачев. Фото: ТАСС
Константин Косачев. Фото: ТАСС

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев утверждает, что президент США Дональд Трамп делает ошибку, пытаясь возложить на Россию ответственность за ситуацию в Сирии и поддержку президента Башара Асада, передает "РИА Новости".

Российский сенатор считает, что Трамп загоняет себя в ловушку "заведомых решений", когда отыгрывать назад будет почти невозможно.

"И считать, что это можно будет "разрулить" в ходе предстоящего визита Тиллерсона в Москву или в ходе более позднего саммита двух президентов, по меньшей мере, наивно", − считает Косачев.

По его мнению, Трамп дает понять, что Москве нужно "сдать" Асада вне зависимости от того, виновен он или нет, поскольку у самого президента США "нет иного выбора".

"Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, поскольку он не достигнет ни одной из своих целей: "волки" в Вашингтоне никогда не будут "сыты", а "овец" в виде нормальных отношений с Россией и тем более взаимодействия против общего врага тогда тоже не уберечь", − подытожил российский сенатор.

Ранее Косачев назвал "прямым саботажем" заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о невозможности решить конфликт в Сирии дипломатическими методами, пока страной руководит Асад.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.
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