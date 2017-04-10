Москва: Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России

Таким образом американский лидер не достигнет ни одной из своих целей, уверен Косачев

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев утверждает, что президент США Дональд Трамп делает ошибку, пытаясь возложить на Россию ответственность за ситуацию в Сирии и поддержку президента Башара Асада, передает "РИА Новости".

Российский сенатор считает, что Трамп загоняет себя в ловушку "заведомых решений", когда отыгрывать назад будет почти невозможно.

"И считать, что это можно будет "разрулить" в ходе предстоящего визита Тиллерсона в Москву или в ходе более позднего саммита двух президентов, по меньшей мере, наивно", − считает Косачев.

По его мнению, Трамп дает понять, что Москве нужно "сдать" Асада вне зависимости от того, виновен он или нет, поскольку у самого президента США "нет иного выбора".

"Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, поскольку он не достигнет ни одной из своих целей: "волки" в Вашингтоне никогда не будут "сыты", а "овец" в виде нормальных отношений с Россией и тем более взаимодействия против общего врага тогда тоже не уберечь", − подытожил российский сенатор.

Ранее Косачев назвал "прямым саботажем" заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о невозможности решить конфликт в Сирии дипломатическими методами, пока страной руководит Асад.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.