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Москвича две недели незаконно лечили от алкоголизма, спастись помог ОМОН – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7872/97_main.1484142995.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/97_tn.1484142995.jpg Мир Как сообщается, несколько человек заперли мужчину, пришедшего обсудить вопросы трудоустройства, в одной из комнат квартиры на юго-западе Москвы еще 23 декабря

Москвича две недели незаконно лечили от алкоголизма, спастись помог ОМОН – СМИ

Сегодня, 15:54

Как сообщается, несколько человек заперли мужчину, пришедшего обсудить вопросы трудоустройства, в одной из комнат квартиры на юго-западе Москвы еще 23 декабря

ОМОН помог в освобождении москвича. Фото: vsenovostint.ru
ОМОН помог в освобождении москвича. Фото: vsenovostint.ru

ОМОН помог московской полиции освободить мужчину, которого силой держали в квартире с 23 декабря по 8 января для "лечения от пристрастия к алкоголю" – спастись ему помогла выброшенная в окно записка, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

"Несколько человек заперли мужчину, пришедшего обсудить вопросы трудоустройства, в одной из комнат квартиры на юго-западе Москвы еще 23 декабря, объясняя это его лечением. Бойцы Росгвардии совместно с полицейскими смогли освободить его лишь 8 января после того, как он смог обратиться за помощью к жителям дома посредством записки, переданной через окно", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе управлении Росгвардии по Москве факт операции подтвердили, отметив, что двое из заперших мужчину "похитителей" задержаны. Ими оказались 44-летний и 37-летний жители столицы.

"По версии следствия, с 23 декабря по 8 января двое мужчин и иные неустановленные лица под предлогом трудоустройства пригласили к себе в квартиру одного из жилых домов по улице Кировоградская 39-летнего мужчину и, подавив его волю к сопротивлению…, незаконно удерживали без объяснения причин", – говорится в релизе.

По данным ведомства, Следственный комитет, полиция и Росгвардия в ходе совместной операции мужчину освободили, а двух подозреваемых – задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что ученые создали вирус, который избавит от алкоголизма.
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