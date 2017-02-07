Москвичи: "Путин лично никого не убивал" (видео)

Сегодня, 07:18

Москвичей не взволновал тот факт, что в интервью американскому телеканалу президент США Трамп обсуждал тему "Путин – убийца"


Российский независимый журналист Саша Сотник опубликовал на своем YouTube-канале очередной опрос, проведенный среди россиян.

По его словам, москвичей не взволновал тот факт, что в интервью американскому телеканалу президент США Трамп обсуждал тему "Путин – убийца". "Каждый человек, убивший комара – убийца", – заявила одна из респонденток.

В то же время, многие россияне отказались отвечать перед камерой, а согласившиеся, как выяснилось, не озабочены репутацией лидера страны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста Fox News о том, что "Путин – убийца". Глава американского государства заявил, что в США также "много убийц". "Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь", – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

Ведущий Fox News заявил, что "Путин – убийца", на что Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?".

В свою очередь в Кремле заявили, что оскорблены и хотят получить извинения от американского телеканала Fox News, журналист которого назвал Путина убийцей. "Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом ответ Трампа на вопрос Fox News о Путине Песков оставил без комментариев.

27 января сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перед анонсированным телефонным разговором Трампа с Путиным призвал президента США помнить, что Путин "убийца и бандит" и хочет быть врагом для США.
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"Сегодня"

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