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"Моссад" впервые объявил широкий набор женщин на работу http://www.segodnya.ua/img/article/7859/14_main.1483685254.png http://www.segodnya.ua/img/article/7859/14_tn.1483685254.png Мир Израильская разведка ищет сильных людей с "особыми чертами характера"

"Моссад" впервые объявил широкий набор женщин на работу

Сегодня, 08:46

Израильская разведка ищет сильных людей с "особыми чертами характера"

Скриншот англоязычного объявления о наборе женщин в &quot;Моссад&quot;
Скриншот англоязычного объявления о наборе женщин в "Моссад"

Израильская разведка "Моссад" впервые с момента своего создания в 1949 году объявила о широком наборе в свои ряды агентов-женщин. Соответствующие объявления опубликованы во многих израильских газетах и на сайте спецслужбы, передает "Деловая столица".

"Требуются сильные женщины. Нам неважно, что ты сделала. Нам важно, кто ты!", – говорится в объявлении.

В "Моссад" подчеркивают, что им требуются оперативные сотрудницы с "особыми чертами характера", а тем, кого заинтересовала вакансия, стоит обратиться в разведывательный, кадровый или технологический отдел агентства.

При этом на данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечают местные СМИ.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий – по его словам,  женщины "имеют явное преимущество в тайной войне из-за их способности работать в режиме многозадачности".

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует – значит, они работают очень хорошо", – отмечал Пардо.

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Как известно, служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.

В адрес "Моссада" не раз звучали как похвалы за успешно проведенные сложнейшие операции, так и критика за чрезмерную жестокость и убийства.
Израиль, женщины, разведка, моссад

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