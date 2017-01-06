"Моссад" впервые объявил широкий набор женщин на работу

Израильская разведка "Моссад" впервые с момента своего создания в 1949 году объявила о широком наборе в свои ряды агентов-женщин. Соответствующие объявления опубликованы во многих израильских газетах и на сайте спецслужбы, передает "Деловая столица".

"Требуются сильные женщины. Нам неважно, что ты сделала. Нам важно, кто ты!", – говорится в объявлении.

В "Моссад" подчеркивают, что им требуются оперативные сотрудницы с "особыми чертами характера", а тем, кого заинтересовала вакансия, стоит обратиться в разведывательный, кадровый или технологический отдел агентства.

При этом на данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечают местные СМИ.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий – по его словам, женщины "имеют явное преимущество в тайной войне из-за их способности работать в режиме многозадачности".

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует – значит, они работают очень хорошо", – отмечал Пардо.

Как известно, служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.

В адрес "Моссада" не раз звучали как похвалы за успешно проведенные сложнейшие операции, так и критика за чрезмерную жестокость и убийства.