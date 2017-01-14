Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы ответить на звонок журналисту (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо перед матчем с "Ливерпулем" давал дежурную пресс-конференцию.

Тут внезапно зазвонил телефон, и главный тренер "манкунианцев" решил ответить на звонок.

Выслушав собеседника, он обратился в зал и сказал, что спрашивают кого-то из talkSPORT. Один из журналистов тут же подскочил, подбежал и забрал телефон, в зале раздался смех.

Вероятнее всего, один из журналистов включил на телефоне диктофон и положил перед Жозе Моуриньо записывать его речь, но забыл отключить звук на своем смартфоне.

Вот такая необычная ситуация случилась на этой пресс-конференции из которой сеу Жозе вышел со свойственным ему шармом.