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Моуринью заработал на увольнениях из "Челси" 36 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7882/42_main.1484401150.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/42_tn.1484401150.jpg Мир Португальский тренер дважды покидал команду до истечения контракта

Моуринью заработал на увольнениях из "Челси" 36 миллионов евро

Сегодня, 15:39

Португальский тренер дважды покидал команду до истечения контракта

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Стала известна сумма, которую португальский специалист Жозе Моуринью получил после увольнения из "Челси" в 2007 году, сообщает Sky Sports.

Нынешнему наставнику "Манчестер Юнайтед" и его сотрудникам лондонцы за разрыв контракта заплатили 26,5 миллионов. Отмечается, что в 2015 году Моуринью за разрыв контракта получил гораздо меньше – всего 9,5 миллионов евро.

Португалец работал в "Челси" с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок страны.
футбол, чемпионат Англии, Жозе Моуринью, Челси Лондон

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Источник:

СЭ

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