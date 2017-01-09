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Мужчина в гневе сбросил стиральную машину на автомобиль http://www.segodnya.ua/img/article/7866/25_main.1483981596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/25_tn.1483981596.jpg Мир Житель Турции решил отомстить водителю, который занял его парковочное место 

Мужчина в гневе сбросил стиральную машину на автомобиль

Сегодня, 19:05

Житель Турции решил отомстить водителю, который занял его парковочное место 

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Житель провинции Измир, что на западе Турции, сбросил на чужой автомобиль из окна своей квартиры на третьем этаже стиральную машину.

Так он отреагировал на то, что водитель этой машины занял его парковочное место.

Владелец авто, которое было сильно повреждено падением на него увесистой бытовой техники, также был разгневан и вызвал полицию.
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Источник:

РИА Новости

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