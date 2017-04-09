"Мы врезаемся, ребят": пассажирка выложила видео перед столкновением поездов в Москве

Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось

В Сети появилось видео, на котором запечатлены моменты перед столкновением двух поездов в Москве, – передает "Лайф".

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Известно, что в результате происшествия шесть человек были доставлены в больницы. Движение на белорусском направлении полностью парализовано.