"Мы врезаемся, ребят": пассажирка выложила видео перед столкновением поездов в Москве

Вчера, 02:55

Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось

Пассажиры записали видео
Пассажиры записали видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлены моменты перед столкновением двух поездов в Москве, – передает "Лайф".

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Известно, что в результате происшествия шесть человек были доставлены в больницы. Движение на белорусском направлении полностью парализовано.
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