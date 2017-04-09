"Мы врезаемся, ребят": пассажирка выложила видео перед столкновением поездов в Москве
Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось
В Сети появилось видео, на котором запечатлены моменты перед столкновением двух поездов в Москве, – передает "Лайф".
Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Известно, что в результате происшествия шесть человек были доставлены в больницы. Движение на белорусском направлении полностью парализовано.
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