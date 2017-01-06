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"МЮ" предлагает Гризманну такой же контракт, как и у самого дорогого игрока планеты http://www.segodnya.ua/img/article/7859/73_main.1483697666.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/73_tn.1483697666.jpg Мир Жозе Моуринью всеми силами пытается заполучить лидера "Атлетико"

"МЮ" предлагает Гризманну такой же контракт, как и у самого дорогого игрока планеты

Сегодня, 12:14

Жозе Моуринью всеми силами пытается заполучить лидера "Атлетико"

Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Представители команды Жозе Моуринью уже вступили в переговоры относительно трансфера француза. Английский гранд готов платить 25-летнему футболисту 220 тысяч фунтов в неделю.

Столько же зарабатывает в "МЮ" самый дорогостоящий футболист в мире и партнер Гризманна по сборной Франции Поль Погба.

Сам же трансфер футболиста может обойтись англичанам в 86 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Гризманн появился на поле 15 раз, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
футбол, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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Источник:

Sportbox

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