"МЮ" предлагает Гризманну такой же контракт, как и у самого дорогого игрока планеты

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Представители команды Жозе Моуринью уже вступили в переговоры относительно трансфера француза. Английский гранд готов платить 25-летнему футболисту 220 тысяч фунтов в неделю.

Столько же зарабатывает в "МЮ" самый дорогостоящий футболист в мире и партнер Гризманна по сборной Франции Поль Погба.

Сам же трансфер футболиста может обойтись англичанам в 86 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Гризманн появился на поле 15 раз, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.