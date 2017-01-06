"МЮ" предлагает Гризманну такой же контракт, как и у самого дорогого игрока планеты
Жозе Моуринью всеми силами пытается заполучить лидера "Атлетико"
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Представители команды Жозе Моуринью уже вступили в переговоры относительно трансфера француза. Английский гранд готов платить 25-летнему футболисту 220 тысяч фунтов в неделю.
Столько же зарабатывает в "МЮ" самый дорогостоящий футболист в мире и партнер Гризманна по сборной Франции Поль Погба.
Сам же трансфер футболиста может обойтись англичанам в 86 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Гризманн появился на поле 15 раз, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
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