В этот уикенд в Англии пройдут матчи 20-го тура Премьер-лиги. Центральным противостоянием тура станет матч "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля".

Вы сейчас просматриваете новость ""МЮ" против "Ливерпуля", "Лестер" сыграет с "Челси" и другие матчи чемпионата Англии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"