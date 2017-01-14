"МЮ" против "Ливерпуля", "Лестер" сыграет с "Челси" и другие матчи чемпионата Англии
Расписание и результаты 21-го тура английской Премьер-лиги
В этот уикенд в Англии пройдут матчи 20-го тура Премьер-лиги. Центральным противостоянием тура станет матч "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля".
Лидер турнирной таблицы "Лестер" сыграет с действующим чемпионом "Лестером".
Суббота, 14 января
14:30 "Тоттенхэм" – "Вест Бромвич"
17:00 "Бернли" – "Саутгемптон"
17:00 "Халл Сити" – "Борнмут"
17:00 "Сандерленд" – "Сток Сити"
17:00 "Суонси" – "Арсенал"
17:00 "Уотфорд" – "Мидлсбро"
17:00 "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас"
19:30 "Лестер" – "Челси"
Воскресенье, 15 января
15:30 "Эвертон" – "Манчестер Сити"
18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|20
|16
|1
|3
|42-15
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|13
|5
|2
|48-23
|44
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|20
|12
|6
|2
|39-14
|42
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|20
|13
|3
|4
|41-22
|42
|5
|АРСЕНАЛ
|20
|12
|5
|3
|44-22
|41
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|20
|11
|6
|3
|31-19
|39
|7
|ЭВЕРТОН
|20
|8
|6
|6
|28-23
|30
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|20
|8
|5
|7
|28-24
|29
|9
|БОРНМУТ
|20
|7
|4
|9
|29-34
|25
|10
|САУТГЕМПТОН
|20
|6
|6
|8
|19-25
|24
|11
|СТОК СИТИ
|20
|6
|6
|8
|24-32
|24
|12
|БЕРНЛИ
|20
|7
|2
|11
|22-31
|23
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|20
|6
|4
|10
|23-35
|22
|14
|УОТФОРД
|20
|6
|4
|10
|23-36
|22
|15
|ЛЕСТЕР
|20
|5
|6
|9
|24-31
|21
|16
|МИДЛСБРО
|20
|4
|7
|9
|17-22
|19
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|20
|4
|4
|12
|30-37
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|20
|4
|3
|13
|19-37
|15
|19
|СУОНСИ
|20
|4
|3
|13
|23-45
|15
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|20
|3
|4
|13
|17-44
|13
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