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"МЮ" против "Ливерпуля", "Лестер" сыграет с "Челси" и другие матчи чемпионата Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7882/28_main.1484396912.png http://www.segodnya.ua/img/article/7882/28_tn.1484396912.png Мир Расписание и результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

"МЮ" против "Ливерпуля", "Лестер" сыграет с "Челси" и другие матчи чемпионата Англии

Сегодня, 14:28

Расписание и результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

"МЮ" против "Ливерпуля", "Лестер" сыграет с "Челси" и другие матчи чемпионата Англии

В этот уикенд в Англии пройдут матчи 20-го тура Премьер-лиги. Центральным противостоянием тура станет матч "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля".

Лидер турнирной таблицы "Лестер" сыграет с действующим чемпионом "Лестером".

Суббота, 14 января

14:30 "Тоттенхэм" – "Вест Бромвич"

17:00 "Бернли" – "Саутгемптон"

17:00 "Халл Сити" – "Борнмут"

17:00 "Сандерленд" – "Сток Сити"

17:00 "Суонси" – "Арсенал"

17:00 "Уотфорд" – "Мидлсбро"

17:00 "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас"

19:30 "Лестер" – "Челси"

Воскресенье, 15 января

15:30 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 20 16 1 3 42-15 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
3  ТОТТЕНХЭМ 20 12 6 2 39-14 42
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
5  АРСЕНАЛ 20 12 5 3 44-22 41
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 20 8 5 7 28-24 29
9  БОРНМУТ 20 7 4 9 29-34 25
10  САУТГЕМПТОН 20 6 6 8 19-25 24
11  СТОК СИТИ 20 6 6 8 24-32 24
12  БЕРНЛИ 20 7 2 11 22-31 23
13  ВЕСТ ХЭМ 20 6 4 10 23-35 22
14  УОТФОРД 20 6 4 10 23-36 22
15  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 20 4 4 12 30-37 16
18  САНДЕРЛЕНД 20 4 3 13 19-37 15
19  СУОНСИ 20 4 3 13 23-45 15
20  ХАЛЛ СИТИ 20 3 4 13 17-44 13

футбол, чемпионат Англии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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