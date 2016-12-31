"МЮ" за минуту вырвал победу в "Миддлсбро" и другие новогодние матчи в Англии
"Челси" сохранил лидерство в Премьер-лиге
Сегодня в чемпионате Англии играются поединки 19 тура. Лидер чемпионата "Челси" хоть и позволял "Сток Сити" дважды отыгрываться по ходу поединка, все-таки вырвал победу – 2:1.
Едва не опозорился "Манчестер Юнайтед" в домашнем поединке с "Миддлсбро", лишь голы Мартиаля и Погба на 85-й и 86-й минутах позволили манкунианцам праздновать победу.
Действующий чемпион "Лестер" чуть дальше стал от вылета, обыграв на своем поле "Вест Хэм" – 1:0.
Результаты других матчей: "Бернли" – "Сандерленд" – 4:1, "Саутгемптон" – "Вест Бромвич" – 1:2, "Суонси" – "Борнмут" – 0:3.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18
|12
|4
|2
|45-21
|40
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18
|12
|3
|3
|39-20
|39
|4
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|18
|10
|6
|2
|33-13
|36
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19
|10
|6
|3
|29-19
|36
|7
|ЭВЕРТОН
|19
|7
|6
|6
|25-23
|27
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|19
|7
|5
|7
|25-23
|26
|9
|САУТГЕМПТОН
|19
|6
|6
|7
|19-22
|24
|10
|БОРНМУТ
|19
|7
|3
|9
|26-31
|24
|11
|БЕРНЛИ
|19
|7
|2
|10
|21-29
|23
|12
|УОТФОРД
|18
|6
|4
|8
|22-30
|22
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|19
|6
|4
|9
|23-33
|22
|14
|СТОК СИТИ
|19
|5
|6
|8
|22-32
|21
|15
|ЛЕСТЕР
|19
|5
|5
|9
|24-31
|20
|16
|МИДЛСБРО
|19
|4
|6
|9
|17-22
|18
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|19
|4
|2
|13
|17-35
|14
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|3
|13
|21-44
|12
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