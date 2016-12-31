"МЮ" за минуту вырвал победу в "Миддлсбро" и другие новогодние матчи в Англии

Сегодня в чемпионате Англии играются поединки 19 тура. Лидер чемпионата "Челси" хоть и позволял "Сток Сити" дважды отыгрываться по ходу поединка, все-таки вырвал победу – 2:1.

Едва не опозорился "Манчестер Юнайтед" в домашнем поединке с "Миддлсбро", лишь голы Мартиаля и Погба на 85-й и 86-й минутах позволили манкунианцам праздновать победу.

Действующий чемпион "Лестер" чуть дальше стал от вылета, обыграв на своем поле "Вест Хэм" – 1:0.

Результаты других матчей: "Бернли" – "Сандерленд" – 4:1, "Саутгемптон" – "Вест Бромвич" – 1:2, "Суонси" – "Борнмут" – 0:3.