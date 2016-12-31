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"МЮ" за минуту вырвал победу в "Миддлсбро" и другие новогодние матчи в Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7849/93_main.1483203939.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/93_tn.1483203939.jpg Мир "Челси" сохранил лидерство в Премьер-лиге

"МЮ" за минуту вырвал победу в "Миддлсбро" и другие новогодние матчи в Англии

Сегодня, 19:01

"Челси" сохранил лидерство в Премьер-лиге

Гол Погба принес победу &quot;МЮ&quot;. Фото AFP
Гол Погба принес победу "МЮ". Фото AFP

Сегодня в чемпионате Англии играются поединки 19 тура. Лидер чемпионата "Челси" хоть и позволял "Сток Сити" дважды отыгрываться по ходу поединка, все-таки вырвал победу – 2:1.

Едва не опозорился "Манчестер Юнайтед" в домашнем поединке с "Миддлсбро", лишь голы Мартиаля и Погба на 85-й и 86-й минутах позволили манкунианцам праздновать победу.

Действующий чемпион "Лестер" чуть дальше стал от вылета, обыграв на своем поле "Вест Хэм" – 1:0.

Результаты других матчей: "Бернли" – "Сандерленд" – 4:1, "Саутгемптон" – "Вест Бромвич" – 1:2, "Суонси" – "Борнмут" – 0:3.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 18 12 4 2 45-21 40
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 3 3 39-20 39
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 18 10 6 2 33-13 36
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19 10 6 3 29-19 36
7  ЭВЕРТОН 19 7 6 6 25-23 27
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 19 7 5 7 25-23 26
9  САУТГЕМПТОН 19 6 6 7 19-22 24
10  БОРНМУТ 19 7 3 9 26-31 24
11  БЕРНЛИ 19 7 2 10 21-29 23
12  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
13  ВЕСТ ХЭМ 19 6 4 9 23-33 22
14  СТОК СИТИ 19 5 6 8 22-32 21
15  ЛЕСТЕР 19 5 5 9 24-31 20
16  МИДЛСБРО 19 4 6 9 17-22 18
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 19 4 2 13 17-35 14
19  ХАЛЛ СИТИ 19 3 4 12 16-41 13
20  СУОНСИ 19 3 3 13 21-44 12
футбол, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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