На Аляске медведь загрыз 16-летнего участника забега

Сегодня, 21:46

Перед смертью подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь

Фото: Alaska Dispatch News
Фото: Alaska Dispatch News

В американском штате Аляска черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности. Об этом сообщает издание Alaska Dispatch News, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь. Его родственник передал сообщение организатору мероприятия. Участники забега и лесники немедленно начали поиски пропавшего бегуна.

Спасатели направились по координатам GPS, переданным с телефона подростка, и обнаружили там тело погибшего и медведя, который его убил. Один из лесников выстрелил и ранил животное, однако тому удалось скрыться. Его продолжают искать.

Забег Robert Spurr Memorial Hill Climb ежегодно проводят на кряже Берд-Ридж в национальном лесу Чугач на юге Аляски. Опытные бегуны должны преодолеть по склону около пяти километров, юниоры ограничиваются половиной этой дистанции.

Как сообщалось ранее, в США медведь стащил с велосипеда и убил правоохранителя.
США, убил, подросток, медведь, смс, мероприятия, выстрелил, участники, аляска, ранил, загрыз, тело погибшего

Вы сейчас просматриваете новость "На Аляске медведь загрыз 16-летнего участника забега". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В США сняли на видео медведя, попавшего в водопад

9 Июня, 23:59

Животному все же удалось благополучно выбраться на берег

Мир

Видеохит: медведь пробрался в жилой дом и сыграл на пианино

6 Июня, 16:00

Медведя-музыканта засняла камера видеонаблюдения, установленная внутри жилого дома

Мир

Игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле, фото НТВ

На Аляске медведь выбежал на поле для гольфа во время игры

3 Июня, 03:58

Любопытное животное обследовало вещи игроков и отправилось назад в лес

Невероятное

Мама-медведица безрезультатно пыталась помочь своему малышу

2 Июня, 14:21

Автор видео рассказал журналистам, что медвежонок справился с проблемой сам

Общество

Видеохит: лосиха отбила детеныша у медведя

30 Мая, 18:09

Хищник несколько раз пытался приблизиться к малышу, но мама не позволяла

Украина

Цирк, в котором медведица напала на людей, продолжает выступать

29 Мая, 12:49

Очевидец: "Ребенок всю ночь не спал после представления"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования