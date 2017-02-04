На аукционе в США выставили телефон Гитлера
За телефонный аппарат фюрера планируется выручить около 300 тысяч долларов, отмечают организаторы торгов
Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера будет продан на одном из аукционов в США, за который планируют выручить около 300 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Alexander Historical Auctions.
Организаторы аукциона сообщают, что данный аппарат марки Siemens вермахт подарил Гитлеру, а его, после капитуляции Германии в 1945 году советские солдаты передарили британскому офицеру, который хранил его более 70 лет.
Личнй телефон Гитлера. Фото: invaluable.com
Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру".
Ориентировочная стоимость телефона — 200-300 тысяч долларов.
Аукцион состоится 19 февраля. Кроме телефона, там будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.
Как сообщалось, в столице Германии музей открыл копию бункера, в котором Адольф Гитлер провел последние месяцы жизни. Копия бункера расположена приблизительно в двух километрах от места, где раньше было фактическое убежище Гитлера.
Кроме того, власти Австрии конфисковали дом Гитлера. По словам представителей власти, они делают все, чтобы строение не стало туристической достопримечательностью.
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