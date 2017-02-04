На аукционе в США выставили телефон Гитлера

За телефонный аппарат фюрера планируется выручить около 300 тысяч долларов, отмечают организаторы торгов

Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера будет продан на одном из аукционов в США, за который планируют выручить около 300 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Alexander Historical Auctions.

Организаторы аукциона сообщают, что данный аппарат марки Siemens вермахт подарил Гитлеру, а его, после капитуляции Германии в 1945 году советские солдаты передарили британскому офицеру, который хранил его более 70 лет.

Личнй телефон Гитлера. Фото: invaluable.com

Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру".

Ориентировочная стоимость телефона — 200-300 тысяч долларов.

Аукцион состоится 19 февраля. Кроме телефона, там будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.

Как сообщалось, в столице Германии музей открыл копию бункера, в котором Адольф Гитлер провел последние месяцы жизни. Копия бункера расположена приблизительно в двух километрах от места, где раньше было фактическое убежище Гитлера.

Кроме того, власти Австрии конфисковали дом Гитлера. По словам представителей власти, они делают все, чтобы строение не стало туристической достопримечательностью.