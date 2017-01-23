На авиабазе США в Аризоне объявлена тревога из-за стрельбы

"В настоящий момент база заблокирована. Есть неподтвержденные данные о звуках выстрелов. Ищите укрытие немедленно", — говорится в сообщении.

В настоящий момент объект до сих пор закрыт.

Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы.