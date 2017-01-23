На авиабазе США в Аризоне объявлена тревога из-за стрельбы
Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы
"В настоящий момент база заблокирована. Есть неподтвержденные данные о звуках выстрелов. Ищите укрытие немедленно", — говорится в сообщении.
В настоящий момент объект до сих пор закрыт.
Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы.
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