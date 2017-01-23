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На авиабазе США в Аризоне объявлена тревога из-за стрельбы http://www.segodnya.ua/img/article/7910/55_main.1485201982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/55_tn.1485201982.jpg Мир Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы

На авиабазе США в Аризоне объявлена тревога из-за стрельбы

Сегодня, 22:06

Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы

Персонал просят искать укрытие, фото belrynok.ru
Персонал просят искать укрытие, фото belrynok.ru
На авиабазе ВВС США "Девис-Монтен" в американском штате Аризона объявлена тревога в связи с сообщениями о стрельбе. Об этом сообщается в Twitter базы, передает телеканал "112 Украина".

"В настоящий момент база заблокирована. Есть неподтвержденные данные о звуках выстрелов. Ищите укрытие немедленно", — говорится в сообщении.

В настоящий момент объект до сих пор закрыт.

Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы. 
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