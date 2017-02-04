На борту российского Ту-154 произошел взрыв – результаты независимого расследования (видео)

Сегодня, 22:04

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, на борту находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова

Причиной крушения российского Ту-154 у берегов Сочи мог стать взрыв. Фото: AFP
Причиной крушения российского Ту-154 у берегов Сочи мог стать взрыв. Фото: AFP

Причиной крушения российского Ту-154 у берегов Сочи мог стать взрыв. Об этом свидетельствует расследование члена Ассоциации технических экспертов России Юрия Антипова, передает BFM.ru.

Так, ему удалось обратить внимание на несколько характерных обломков, которые в полной мере раскрывают все происходящее на борту перед крушением. "И железо показало, что в первом грузовом отсеке внутри было очень большое давление, из-за чего борт в районе грузового отсека был просто разорван. Оставшийся металл был откинут вверх, это было с правой стороны, этот обломок, который меня в начале заинтересовал. И потом я получил уже достаточно четкие фото этого обломка. А вот левый борт грузового отсека — там вообще ситуация однозначная: ниже пола, то есть в отделе грузового отсека обшивка приобрела черно-коричневый окрас, что возможно только при воздействии очень высокой температуры", – отметил эксперт.

Соответственно, по словам Антипова, такую температуру мог создать только взрыв внутри грузового отсека. "Я проанализировал полностью весь окрас самолета изнутри, он стандартный, окрашены элементы, как в зоне пассажирского салона, так и в грузовом отсеке. И вот на этом обломке, характерном, четко видно, что верхняя часть обломка, которая находится в пассажирском салоне, она определенного окраса, а ниже линии пола, как я уже сказал, приобрел темно-коричневый окрас с элементами даже черного цвета", – подчеркнул специалист.

Кроме того, продолжил он, были и другие моменты, которые тоже подтвердили уже на первом этапе, что был взрыв: это оплавление части конструкции, части элементов. "И все это сложилось в единую картину, которая полностью согласуется с показателями, — это большой разлет обломков, большая фрагментация тел пассажиров", – подытожил Антипов.

В свою очередь исполнительный директор общества независимых расследователей авиапроисшествий Валерий Постников отвергает версию взрыва и призывает дождаться итогов расследования.

Напомним, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.

Ранее в сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи – Ред.) со вспышкой в небе. Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту.
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