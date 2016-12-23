На борту захваченного ливийского Airbus A320 могут находиться высокопоставленные лица – телеканал

Тем временем, требования угонщиков все еще неизвестны

Среди пассажиров угнанного ливийского самолета Airbus A320, приземлившегося на Мальте, могут находиться депутаты парламента Ливии. Об этом сообщает арабский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на неназванные источники.

Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил об освобождении 50 заложников.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, вов ремя выполнения рейса Сабха-Триполи. Различные источники сообщают об одном или двух угонщиках, у которых есть ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальной информации об их требованиях на данный момент нет.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщают также, что в переговорах с угонщиками участвует министр транспорта Ливии.