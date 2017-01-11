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На действия России в Крыму нужно было ответить силой – Тиллерсон http://www.segodnya.ua/img/article/7873/70_main.1484150445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/70_tn.1484150445.jpg Мир Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом"

На действия России в Крыму нужно было ответить силой – Тиллерсон

Сегодня, 17:56

Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом"

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в формируемой администрации, выступил с утверждением, что действия России в Крыму требовали силового ответа.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Действия России в отношении Крыма были силовыми и "требовали пропорционального силового ответа", сказал Тиллерсон. Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом". В этом контексте он напомнил высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта о необходимости вести дипломатическую работу, но "носить большую дубинку".

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в Сенате перед назначением на должность в своей речи назовет Россию "угрозой". Он также намерен осудить вторжение РФ в Украину и аннексию Крыма, а также поддержку сирийского правительства. "Наши партнеры по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России", – говорится в проекте выступления.
россия, США, Крым, санкции, Тиллерсон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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