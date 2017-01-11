На действия России в Крыму нужно было ответить силой – Тиллерсон

Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в формируемой администрации, выступил с утверждением, что действия России в Крыму требовали силового ответа.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Действия России в отношении Крыма были силовыми и "требовали пропорционального силового ответа", сказал Тиллерсон. Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом". В этом контексте он напомнил высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта о необходимости вести дипломатическую работу, но "носить большую дубинку".

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в Сенате перед назначением на должность в своей речи назовет Россию "угрозой". Он также намерен осудить вторжение РФ в Украину и аннексию Крыма, а также поддержку сирийского правительства. "Наши партнеры по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России", – говорится в проекте выступления.