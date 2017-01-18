Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
На Дональда Трампа подали в суд (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/97_main.1484739801.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/97_tn.1484739801.jpg Мир Женщина говорит, что новоизбранный президент к ней приставал 

На Дональда Трампа подали в суд (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:00

Женщина говорит, что новоизбранный президент к ней приставал 


На Дональда Трампа подали в суд. Истиц обвиняет новоизбранного президента в клевете.

Саммер Зервос ранее заявила, что Трамп к ней приставал, когда брал на работу в свое телешоу. Было это почти 10 лет назад. Но сам миллиардер назвал обвинения смешными. Однако это отрицание возмутило женщину. Теперь хочет выяснить отношения в суде.

"В ноябре 2016 года я призвала господина Трампа опровергнуть свои слова о том, что его притязания ко мне – это ложь. Он должен признать, что это правда. Прошло более двух месяцев, он этого не сделал. Поэтому я подаю судебный иск о клевете", – заявила она.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
суд, обвинения, ложь, отношения, трамп, миллиардер, приставал

Вы сейчас просматриваете новость "На Дональда Трампа подали в суд (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.