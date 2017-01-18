На Дональда Трампа подали в суд (видео)

Женщина говорит, что новоизбранный президент к ней приставал

На Дональда Трампа подали в суд. Истиц обвиняет новоизбранного президента в клевете.

Саммер Зервос ранее заявила, что Трамп к ней приставал, когда брал на работу в свое телешоу. Было это почти 10 лет назад. Но сам миллиардер назвал обвинения смешными. Однако это отрицание возмутило женщину. Теперь хочет выяснить отношения в суде.

"В ноябре 2016 года я призвала господина Трампа опровергнуть свои слова о том, что его притязания ко мне – это ложь. Он должен признать, что это правда. Прошло более двух месяцев, он этого не сделал. Поэтому я подаю судебный иск о клевете", – заявила она.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".