На Филиппинах хотят сажать в тюрьму 9-летних детей (видео)

9-летних детей хотят сажать в тюрьму на Филиппинах. Закон предлагает президент Родриго Дутерте. Международное сообщество и правозащитники шокированы, а Дутерте пригрозил сжечь ООН, если там будут мешать.

Диктатор-президент обвиняет детей в употреблении и контрабанде наркотиков. Для Дутерте – это смертельный грех. После своего прихода к власти летом он объявил масштабную спецоперацию. Подозреваемых в наркопреступлениях позволил расстреливать без суда и следствия.

По информации ООН, в стране за полгода казнили 6000 человек взрослых. Теперь Дутерте хочет взяться за детей.

"Мы воспитываем поколение преступников. Полиция ловит детей, а они говорят, что им менее 15-ти и их должны отпустить, независимо от тяжести преступления. А эти дети в будущем могут грабить, убивать и насиловать", – заявил Родриго Дутерте, президент Филиппин.

Дутерте хочет изменить законодательство, чтобы к уголовной ответственности привлекли с 9-ти лет. Сейчас за решетку сажают тех, кто старше 15. Немного младших отправляют в специальные исправительные приюты.

"Люди делают ошибки, особенно дети. Некоторые дети на самом деле не знают, что плохо иметь любое дело с наркотиками. Они думают, если их друзья их поощряют, это нормально", – говорит Брайан, задержанный за наркопреступления.

Социальные работники на Филиппинах категорически против идеи президента. Они уверены – с такими методами, поколение преступников вырастет гарантировано.

Международное сообщество возмущено ситуацией в Филиппинах.

Ранее президент заявлял, что не раз лично расстреливал людей и даже сбрасывал с самолета. В ООН предложили расследовать положение дел в стране. В ответ – Дутерте пообещал сжечь организацию.

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