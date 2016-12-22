На Филиппинах произошло сильное землетрясение
Подземные толчки зафиксировали в разных странах Тихоокеанского региона
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Самар у восточного берега острова Масбате на Филиппинах. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:02 по Киеву в четверг землетрясение имел координаты 12.03 градуса северной широты и 124.05 восточной долготы и находился в 62 км западнее города Калбейог (остров Самар). От побережья острова Масбате эпицентр находился примерно в 5 км.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
В 704 км к юго-юго-востоку от острова Титидзима (Бонинские острова, Япония) было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Бонинские острова – группа из более 40 островов, расположенных между Марианскими островами и Японией. Является частью Токио.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
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