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На Филиппинах произошло сильное землетрясение http://www.segodnya.ua/img/article/7818/52_main.1482386975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/52_tn.1482386975.jpg Мир Подземные толчки зафиксировали в разных странах Тихоокеанского региона

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Сегодня, 08:08

Подземные толчки зафиксировали в разных странах Тихоокеанского региона

Землетрясение зафиксировали и в Японии. Фото: ТАСС
Землетрясение зафиксировали и в Японии. Фото: ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Самар у восточного берега острова Масбате на Филиппинах. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:02 по Киеву в четверг землетрясение имел координаты 12.03 градуса северной широты и 124.05 восточной долготы и находился в 62 км западнее города Калбейог (остров Самар). От побережья острова Масбате эпицентр находился примерно в 5 км.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

В 704 км к юго-юго-востоку от острова Титидзима (Бонинские острова, Япония) было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Бонинские острова – группа из более 40 островов, расположенных между Марианскими островами и Японией. Является частью Токио.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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