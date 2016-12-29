На Филиппинах во время праздника прогремел взрыв
Люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу
На Филиппинах при взрыве в городе Хилонгос на южном острове Лейте, около 30 человек пострадали при взрыве на празднике. Взрыв произошел в переполненном парке.
Жители города в эти дни празднуют фиесту. Люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу.
Ранее сообщалось, что в филиппинском городе Давао прогремел взрыв.
Вместе с тем, в тех местах действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии "Абу Сайяф". Она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ).
Правительство в последнее время усилило борьбу с исламистами. Оно добилось ряда военных побед над группировкой, которая терроризирует местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения.
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