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На Филиппинах во время праздника прогремел взрыв http://www.segodnya.ua/img/article/7843/57_main.1483016027.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/57_tn.1483016027.jpg Мир Люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу

На Филиппинах во время праздника прогремел взрыв

Сегодня, 19:09

Люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу

Десятки человек пострадали при взрыве. Фото: AFP
Десятки человек пострадали при взрыве. Фото: AFP

На Филиппинах при взрыве в городе Хилонгос на южном острове Лейте, около 30 человек пострадали при взрыве на празднике. Взрыв произошел в переполненном парке.

Жители города в эти дни празднуют фиесту. Люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу.

Ранее сообщалось, что в филиппинском городе Давао прогремел взрыв.

Вместе с тем, в тех местах действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии "Абу Сайяф". Она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ).

Правительство в последнее время усилило борьбу с исламистами. Оно добилось ряда военных побед над группировкой, которая терроризирует местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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