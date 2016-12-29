На футбольном поле в Руанде поймали шамана (видео)

Ведьмака на футбольном поле поймали в Руанде. Голы противникам отправлял профессиональный шаман. Его хотели задержать, когда он колдовал прямо у стойки ворот, а через мгновение – туда залетел мяч.

Дело разбирали местные чиновники. В итоге они официально запретили колдовство во время матча.

Колдунов-нарушителей будут наказывать штрафами – 120 долларов, а командам, которые их нанимают, зачислят автоматические поражение.

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