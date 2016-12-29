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На футбольном поле в Руанде поймали шамана (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/6_main.1483009755.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/6_tn.1483009755.jpg Мир Колдунов-нарушителей будут наказывать штрафами

На футбольном поле в Руанде поймали шамана (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:45

Колдунов-нарушителей будут наказывать штрафами


Ведьмака на футбольном поле поймали в Руанде. Голы противникам отправлял профессиональный шаман. Его хотели задержать, когда он колдовал прямо у стойки ворот, а через мгновение – туда залетел мяч.

Дело разбирали местные чиновники. В итоге они официально запретили колдовство во время матча.

Колдунов-нарушителей будут наказывать штрафами – 120 долларов, а командам, которые их нанимают, зачислят автоматические поражение.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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