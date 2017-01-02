На газопроводе вблизи Баку прогремел взрыв (видео)

После взрыва начался пожар, который позже был ликвидирован

В Азербайджане, неподалеку от Баку на газопроводе произошел взрыв, сообщает APA со ссылкой на МЧС страны.

Отмечается, что взрыв произошел в 7 утра по местному времени в районе поселка Сангачалы Гарадагского района, после чего начался пожар.

На месте работали спасатели, позже пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС, отметив, что подача газа в магистральный трубопровод прекращена.

Сообщается, что это второй взрыв на данном участке за последние дни: предыдущий раз инцидент там произошел 27 декабря.