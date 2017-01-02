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На газопроводе вблизи Баку прогремел взрыв (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/44_main.1483349576.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/44_tn.1483349576.jpg Мир После взрыва начался пожар, который позже был ликвидирован

На газопроводе вблизи Баку прогремел взрыв (видео)

Сегодня, 11:31

После взрыва начался пожар, который позже был ликвидирован


В Азербайджане, неподалеку от Баку на газопроводе произошел взрыв, сообщает APA со ссылкой на МЧС страны.

Отмечается, что взрыв произошел в 7 утра по местному времени в районе поселка Сангачалы Гарадагского района, после чего начался пожар.

На месте работали спасатели, позже пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС, отметив, что подача газа в магистральный трубопровод прекращена.

Сообщается, что это второй взрыв на данном участке за последние дни: предыдущий раз инцидент там произошел 27 декабря.
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Источник:

УНИАН

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