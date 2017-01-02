На газопроводе вблизи Баку прогремел взрыв (видео)
После взрыва начался пожар, который позже был ликвидирован
В Азербайджане, неподалеку от Баку на газопроводе произошел взрыв, сообщает APA со ссылкой на МЧС страны.
Отмечается, что взрыв произошел в 7 утра по местному времени в районе поселка Сангачалы Гарадагского района, после чего начался пожар.
На месте работали спасатели, позже пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС, отметив, что подача газа в магистральный трубопровод прекращена.
Сообщается, что это второй взрыв на данном участке за последние дни: предыдущий раз инцидент там произошел 27 декабря.
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