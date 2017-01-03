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На границе с Испанией задержали женщину с африканцем в чемодане http://www.segodnya.ua/img/article/7853/77_main.1483453224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/77_tn.1483453224.jpg Мир Молодой человек едва не умер от удушья 

На границе с Испанией задержали женщину с африканцем в чемодане

Сегодня, 16:18

Молодой человек едва не умер от удушья 

Фото: thelocal.es
Фото: thelocal.es

На границе с Марокко в пункте пропуска испанского анклава Сеута пограничники задержали женщину, которая пыталась перевезти в чемодане 19-летнего гражданина Габона.

Правоохранители обратили на нее внимание, поскольку женщина, при которой был большой чемодан, явно нервничала, ожидая своей очереди на досмотр, сообщает The Local.

Пограничники подошли к ней, попросили открыть чемодан и обнаружили в нем молодого мужчину. От нехватки кислорода он был без сознания – еще немного, и молодой африканец умер бы от удушья.

Полиция считает, что эта женщина входила в группу контрабандистов, которые перевозят людей из Африки в Европу. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Только в конце 2016 года несколько сотен мигрантов попали в испанский анклав Сеута через границу Марокко.
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Источник:

Вести.Ru

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