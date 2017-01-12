На Канарских островах открыли впечатляющий музей подводных скульптур (фото,видео)

Экспонаты находятся в море на глубине 12-14 метров, к которым можно подобраться с помощью акваланга

В Европе появился первый музей подводных скульптур, который находится в прибережных водах острова Лансароте и насчитывает захватывающих дух 300 экспонатов. Об этом говорится на сайте Dive college.

Отмечается, что над всеми экспонатами и 12 инсталляциями Museo Atlantico работал скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор.

Кроме того, художник благодаря своим работам хочет привлечь внимание мировой общественности к теме глобального потепления и того, что остается после деяний человека в природе.

Чтобы увидеть экспонаты музея, его посетителям необходимо облачиться в специальное снаряжение и спуститься под воду. Также экспонаты видны с лодки со стеклянным дном.

Музей расположился у берегов острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов, на глубине 12-14 м. Его официальное открытие состоялось вчера, 10 января.